Digitec: «Schneckenpost» kommt bei Kunden gut an

Insbesondere an stressigen Montagen, an denen man zusätzlich die Bestellungen vom Wochenende abarbeiten müsse, helfen uns diese Langsam-Bestellerinnen und -Besteller enorm. Gerade im Hinblick auf Black Friday, Cyber Monday und das Weihnachtsgeschäft seien solche Zahlen gute Nachrichten. «Wir sind beeindruckt, wie entspannt unsere Kundschaft ist», sagt Hämmerli.

In Deutschland beträgt die Quote gemäss Digitec 17,6 Prozent. In Österreich ist sie mit 25,8 Prozent noch höher. Einen Einfluss auf das Bestellverhalten hat laut dem Unternehmen das Alter: So lassen die 18- bis 24-Jährigen der Logistik-Crew bei jedem zehnten Einkauf etwas mehr Zeit, bei den 55- bis 64-Jährigen sei die Quote fast doppelt so hoch.