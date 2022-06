Schafskälte: Schnee ab 2000 Metern – Achtung mit Sommerreifen auf Pässen

In den letzten 48 Stunden gab es vor allem entlang der östlichen Voralpen mit 30 bis knapp 50 mm grössere Mengen an Regen. Im Westen und Süden war es deutlich trockener.

Jedoch lassen die Niederschläge bereits am Nachmittag nach und im Flachland hellt sich das Wetter zunehmend auf. Das Wochenende wird dann wieder sonnig und heiss. Sommerliche und hochsommerliche Temperaturen von 26 bis 30 Grad sind zu erwarten. In Zentralwallis sind am Sonntag sogar stellenweise über 30 Grad zu erwarten. Je nach Vorlieben gibt es also z. B. ideales Bade-, Glace-, Wander oder Festivalwetter.