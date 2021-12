112 Kilometer Strasse gesperrt : Schnee-Chaos in Nordkalifornien – Massencrashes wegen Whiteout

Im nördlichen Kalifornien und dem angrenzenden Nevada herrschen derzeit ausserordentliche Winterverhältnisse. Heftiger Wind und starker Schneefall sorgten für mehrere Massenkollisionen und weitreichende Strassensperrungen.

Ein heftiger Wintersturm hat Kalifornien ein bisschen viel Schnee beschert. In der Nacht auf Samstag (Ortszeit) fielen am Lake Tahoe 50 Zentimeter Schnee, bei Truckee am Skigebiet Mount Rose waren es 25 Zentimeter, wie die Behörden mitteilten. Am Sonntag sperrte das Verkehrsministerium 112 Kilometer Strasse von Colfax über Lake Tahoe bis ins benachbarte Nevada. Für Lake Tahoe galt eine Schneesturmwarnung bis Dienstagfrüh.