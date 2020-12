Auf der Autobahn A2 im Tunnel in Eich kam es zu einer Kollision zwischen zwei Sattelschleppern.

In Rickenbach kam es zu einer Kollision zwischen zwei Autos bei der niemand verletzt wurde. Der genaue Sachverhalt wird zurzeit noch abgeklärt.

Der Lenker dieses Autos verlor auf der Autobahnausfahrt in Sempach Richtung Norden die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete auf einer Leitplanke. Es wurde niemand verletzt.

Hauptsächlich wegen dem Wintereinbruch ereigneten sich am Dienstagmorgen im Kanton Luzern über ein Dutzend Verkehrsunfälle, teilte die Polizei mit.

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, kam es am frühen Dienstagmorgen zwischen 4.45 und 8 Uhr zu über zwölf Verkehrsunfällen im Kanton Luzern. Schuld seien mehrheitlich die winterlichen Verhältnisse, die zu den Unfällen führten.

Besonders ein Unfall auf der A2 in Eich und die damit verbundene Sperrung der Autobahn führte zu massivem Rückstau. Im Tunnel Eich kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Sattelschleppern. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Eine Person wurde in Folge einer Kollision zwischen Auto und Lieferwagen verletzt. Wie es auf Anfrage heisst, sei ein Autofahrer in Buttisholz auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Lieferwagen kollidiert. Beide Fahrzeugführer haben sich selbstständig in ärztliche Kontrolle begeben.