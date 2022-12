Obdachlose: Schnee, Kälte, Teuerung – viele Notschlafstellen sind am Anschlag 

In vielen Städten nutzen derzeit mehr Menschen die Notschlafstelle als normalerweise im Dezember. Einige Standorte sind am Anschlag.

1 / 8 In gewissen Städten der Schweiz sind die Notschlafstellen voll. AFP Zum Beispiel in Bern. «Wir sind bereits seit zwei Monaten stark ausgelastet», sagt Franz Dillier, Institutionsleiter vom Passantenheim Bern. 20min/Philip Salzmann Das sei untypisch: «In den letzten Jahren ging die Nachfrage in den kälteren Tagen oder gegen Weihnachten eher zurück.» 20min/Matthias Giordano

Darum gehts In mehreren Städten sind die Notschlafstellen voll.

Die betroffenen Stellen hoffen, dass die Kälte nicht anhält.

Es gibt aber auch Städte, die noch Platz für Menschen ohne Obdach haben.

In der Schweiz schneits. Bei Temperaturen um die Null-Grad-Grenze versuchen die meisten Menschen, so schnell wie möglich von einem warmen Gebäude ins nächste zu wechseln. Den ganzen Tag draussen sein? Lieber nicht.

Doch was ist mit all den Menschen, die abends nicht zurück in eine geheizte Wohnung können? In fast allen grossen Schweizer Städten gibt es Notschlafstellen: Ein niederschwelliges Angebot, wo Menschen Zuflucht finden, wenn sie über Nacht eine Bleibe suchen. Doch wie eine Anfrage von 20 Minuten zeigt, sind viele Notschlafstellen voll. Über die Gründe können die Betreiber nur spekulieren.

Bern seit Monaten stark ausgelastet

So zum Beispiel Bern: «Wir sind bereits seit zwei Monaten stark ausgelastet», sagt Franz Dillier, Institutionsleiter vom Passantenheim Bern. Das sei untypisch: «In den letzten Jahren ging die Nachfrage in den kälteren Tagen oder gegen Weihnachten eher zurück.» Was die Gründe dafür sind, kann Dillier nur vermuten: «Wir gehen davon aus, dass Personen zu dieser Zeit weniger aus ihrem Zuhause geworfen werden.» Ausserdem gebe es weniger Reisende im Winter.

Die Notschlafstelle in Bern, die von der Stiftung Heilsarmee geführt wird, ist zuständig für Menschen aus der Stadt Bern und der Region. Doch im Notfall nehme man auch Durchreisende auf. «Eine Notnacht bei diesen Temperaturen sollte immer drin liegen. Notfalls auf einem Sofa oder einer Matratze am Boden.»

Lausanne hat erst nächste Woche Platz

Im La Marmotte in Lausanne müssen Übernachtungen vorab reserviert werden. «Seit Anfang Dezember waren die 32 verfügbaren Betten täglich ausgebucht, mit Ausnahme eines Abends», sagt Thomas Hänni, Stellvertretender Leiter von La Marmotte.

Derzeit sei die Nachfrage so gross, dass erst am Donnerstag, 22. Dezember, wieder Übernachtungen möglich seien, so Hänni. Ein Grund könnte sein, dass aufgrund der Teuerung Produkte des täglichen Lebens mehr kosten. «Immer mehr Beschäftigte im Niedriglohnsektor und Personen ohne Papiere, Arbeit und Geld geraten in Not. Diese Notfälle machen seit zehn Tagen fast ein Drittel unserer Kapazität aus.»

Und dies trotz dem zusätzlichen Angebot mit 40 Betten, welches Anfang Monat eröffnet wurde. «Ausserdem gibt es das Répit, bei dem rund 100 Plätze zur freien Aufnahme bereitstehen. Menschen können sich dort auf einem Feldbett in einer Gemeinschaftshalle ausruhen.» Die Auslastung schwanke stark, man habe aber wenig Hoffnung auf eine Verringerung der Nachfragen. «Wenn die Temperaturen so niedrig bleiben, können wir an die Grenzen unserer Möglichkeiten stossen.»

In Zürich hat es noch Platz

Anders sieht die Situation in Zürich aus: «Wir verzeichnen keine erhöhten Anfragen, im Gegenteil ist die Belegung eher etwas zurückgegangen, da nun mehrere Angebote zur Verfügung stehen», sagt Nadine Schuster, Leiterin Kommunikation der Sozialen Einrichtungen und Betriebe der Stadt Zürich.

Die städtischen Notschlafstellen seien in den letzten Jahren nie voll belegt gewesen. «Es hat jederzeit ein Bett für Menschen in Not zur Verfügung», betont Schuster. Weiter seien Teams von der «Sicherheit, Intervention, Prävention Züri» (sip) in kalten Nächten unterwegs. «Der sip züri sind rund zwei bis drei Dutzend Personen bekannt, die es vorziehen, ganzjährig draussen zu übernachten. Diese Personen sind dies in aller Regel gewohnt und auch entsprechend ausgerüstet.»

Und auch in Luzern und Basel ist die Situation nicht anders als in anderen Jahren. In beiden Städten sind Betten verfügbar.

Wer kein Geld hat, spürt Preissteigerungen massiv

