Kälteeinbruch: Viel Regen und Schnee – aufs Wochenende kommt eine Kaltfront

Darum gehts Der Oktober 2022 war der wärmste seit Messbeginn im Jahr 1991.

Das milde Klima soll laut Meteonews in der Nacht auf Freitag aber eine Wende nehmen.

Es soll Schnee bis auf 1500 Meter fallen. In den Bergen werden bis zu 50 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Nachdem es im September im Norden der Schweiz auch mal bis auf 1500 Meter hinunter geschneit hatte, präsentierte sich der Monat Oktober von seiner besonders milden Seite. Wie Meteonews berichtete, sei der Oktober 2022 sogar der wärmste seit Messbeginn im Jahre 1991 gewesen – im Durchschnitt war es vier Grad wärmer als in den vergangenen Jahren. Die durchschnittliche Temperatur in Zürich, Bern und Luzern lag über 13 Grad, in Basel wurden 15 und in Lugano gar 15,7 Grad gemessen.

Aktuell ist es deshalb bis 2500 Meter über Meer vielerorts noch schneefrei – doch dies soll sich in der Nacht auf Freitag ändern. Verantwortlich dafür soll laut Meteonews eine Kaltfront sein, welche von West nach Ost zieht und damit böigen Westwind und kräftigen Regen in den tiefen Lagen sowie Schnee in den Bergen bringen wird. Am kräftigsten würden die Niederschläge im Süden werden. Das Wetterportal sagt voraus, dass die Schneefallgrenze dann von knapp 2500 Metern auf rund 1300 bis 1500 Meter sinken wird.

Bis zu 30 Zentimeter Schnee ab rund 1500 Metern

Was die Neuschneemengen betrifft, so rechnet Meteonews mit zehn bis 50 Zentimetern oberhalb von 2500 Metern, da es dort durchgehend schneien soll. Höher gelegene Pässe, so heisst es weiter, «werden teilweise schneebedeckt sein, Winterausrüstung ist ein absolutes Muss».

Mit dem zweiten Niederschlagsschub von Freitag- bis etwa Samstagmittag würden im Norden ab rund 1500 Metern fünf bis 30 Zentimeter Schnee erwartet.

Minustemperaturen auf der Alpennordseite

Wirft man einen Blick auf die Temperaturen, so sind am Freitag im Norden definitiv Pulli und Herbstjacke angesagt: Von West bis Ost wird es zwischen acht und elf Grad kalt, in Basel ist es in der Nordschweiz mit neun bis zwölf Grad am wärmsten. Richtig winterlich wird es in den Kantonen Wallis und Graubünden mit ein bis zwei Grad. Am wärmsten wird es im Tessin, wo das Thermometer bis auf maximal 17 Grad steigt.

Am Samstag zeigen die Prognosen von Meteonews zwar keinen Schnee mehr und noch immer etwas Sonne, dafür bleibt es weiterhin fast überall kühl. Auf der Alpennordseite sollen die Temperaturen sogar auf unter null Grad sinken, mit bis zu minus drei Grad in Zermatt und auf dem Gotthardpass sowie in St. Moritz.