Wetterchaos nach «Filomena» : Schnee und Eis behindern Impfstoff-Lieferungen in Spanien

Das Sturmtief «Filomena» hat in Spanien mit starken Schneefällen für Chaos gesorgt. Nach dem «Jahrhundert-Schnee» kommt nun die Rekordkälte.

Sturm «Filomena» brachte in Spanien Schnee und Kälte. In Madrid schneite es zum ersten Mal seit fast zehn Jahren und im Nordosten des Landes wurden minus 35,8 Grad gemessen.

Darum gehts Die starken Schneefälle vom Wochenende sorgen in Spanien auch am Montag für Behinderungen.

Hunderte Strassen waren noch nicht für die Fahrt ohne Schneeketten freigegeben.

Zahlreiche Impfstoffdosen waren blockiert.

Das öffentliche Leben in Madrid ist eingefroren: Der heftigste Schneefall seit 50 Jahren legte die spanische Hauptstadt auch am Montag weiter lahm. Einwohnerinnen und Einwohner wurden aufgerufen, ihre Häuser nur wenn unbedingt nötig zu verlassen. Hunderttausende Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer sollten in Spanien eintreffen, teils war der Transport im Schneechaos aber eine Herausforderung.

Mindestens 700 Strassen waren am Montag noch nicht für die Fahrt ohne Schneeketten freigegeben. Nach dem Rekordschnee droht Millionen Menschen in Zentralspanien nun eine Kältewelle. Das Quecksilber könnte in den kommenden Nächten in Madrid auf bis zu minus zehn Grad fallen, in höher gelegenen Städten auch noch weit darunter.

Die am Wochenende mit Sturm «Filomena» hereingebrochenen Schneemassen gefroren vielerorts zu Eis. Hauptstadtbewohner betraten es vorsichtig, manche mit Steigeisen und Wanderstöcken, und verschwanden in U-Bahn-Stationen. Die U-Bahn war praktisch die einzige Möglichkeit, zur Arbeit zu kommen – die Folge: Überfüllte Bahnwagen, wo Abstandhalten wegen der Corona-Pandemie unmöglich war. «Wir haben einige sehr komplizierte Tage vor uns, bis die Kältewelle nachlässt», warnte Innenminister Fernando Grande-Marlaska.

Polizeieskorte für Impfstoff-Lieferungen

Der Schnee lag in manchen städtischen Gebieten mehr als 50 Zentimeter hoch. Auf den Strassen von Madrid hatten Zivilschutz und Militär mithilfe von Schneepflügen und Planierraupen einzelne Spuren für Rettungswagen und Einsatzfahrzeuge freigeräumt und die Bürger wurden aufgerufen, diese nicht zu befahren. Viele Dienstleister hatten geschlossen, auch der wichtigste Grossmarkt der Hauptstadt. Einige Supermärkte und Zeitungskioske hatten allerdings zum ersten Mal seit drei Tagen geöffdurch Schnee und Eis zu begleiten.net.

In vielen Gebieten Spaniens blieben die Schulen geschlossen. Mindestens vier Menschen starben an den Folgen des Extremwetters und mehr als 1500 Personen waren zeitweise in ihren Fahrzeugen eingeschlossen, manche für 24 Stunden.

Der Jahrhundertwinter trifft Spanien mitten in der Corona-Krise. Eine Herausforderung war daher auch das Liefern beziehungsweise Verteilen von Corona-Impfstoff. Eine neue Lieferung von 350 000 Dosen des Mittels von Biontech und Pfizer kam an sechs Flughäfen in Spanien an, die für Madrid bestimmten Dosen wurden aber umgeleitet. Dazu sagte der Delegierte der Zentralregierung in Madrid, José Manuel Franco, im Radiosender Onda Cero, die Pharmakonzerne arbeiteten hart daran, die Dosen in ein Logistikzentrum zu bekommen. Behörden wollten Polizeieskorten schicken, um die Dosen durch Schnee und Eis zu begleiten.

Relativ kalte Winter sind in Madrid nicht ungewöhnlich. Die Stadt liegt rund 650 Meter über dem Meeresspiegel und mehr als 300 Kilometer vom Meer entfernt, hat also ein eher kontinentales Klima. Aber auf solche Schneemassen wie am Wochenende und für die angekündigte Kältewelle sind weder die Behörden noch die Menschen vorbereitet.

Die starken Schneefälle vom Wochenende sorgen in Spanien auch am Montag für Behinderungen. In Madrid konnte man am Wochenende Skifahren. Der Flughafen musste gesperrt werden.