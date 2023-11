Dazu starker Wind: Heftiger Schneefall – auch zweite Matterhorn-Abfahrt abgesagt

In einem Statement heisst es: «Aufgrund des heftigen Schneefalls und dem starken Wind und der damit verbundenen Sicherheitssituation hat die Jury beschlossen, die Abfahrt zu streichen .» Marco Odermatt und Co. reisen also mit nur einem gefahrenen Training aus dem Walliser Dorf wieder ab.

Fans erhalten Geld zurück

Schon am Samstagmorgen war der Optimismus bei Fis-Renndirektor Markus Waldner nicht ganz so gross. . «Wir sehen eine Chance, sind aber auch realistisch.» Nun hat sich diese Meinung also bestätigt. «Wir hoffen, wir haben bei den Frauen nächste Woche mehr Glück», sagte der Österreicher am Samstag.