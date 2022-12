Skigebiete: Schneearme Pisten  – «Es fühlt sich an wie eine Skihalle in Dubai»

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist in den Schweizer Skigebieten Hochsaison. Doch am Mittwoch schien in vielen Teilen der Schweiz die Sonne, Schnee lag vielerorts nur wenig. Im Hauptgebiet Adelboden-Lenk etwa waren lediglich 32 von 75 Pisten geöffnet, in Gstaad waren es 22 von 70 und in Davos Klosters 31 von 83 Pisten.