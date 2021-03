1 / 4 Auf schneebedeckten Strassen im Kanton Appenzell Ausserrhoden kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu drei Verkehrsunfällen. Kapo AR In Schwellbrunn AR verlor ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto und schleuderte über die Fahrbahn hinaus. Beim Aufprall entstand ein Schaden von rund 15’000 Franken. (Symbolbild) Kapo AR Rund 10’000 Franken Schaden entstand bei einem Unfall in Trogen AR, bei dem der Fahrer ins Rutschen geraten ist. (Symbolbild) Kapo AR

Darum gehts In Schwellbrunn AR verlor ein Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug auf einer schneebedeckten Strasse.

Ein Autofahrer geriet in Trogen AR wegen Schnee auf der Strasse ins Rutschen.

In Urnäsch AR prallte eine Frau mit ihrem Auto in eine Hauswand und liess das Fahrzeug von Drittpersonen abschleppen.

Die Frau muss sich nun wegen pflichtwidrigem Verhalten nach einem Verkehrsunfall verantworten.

Samstagnacht, um zirka 21.50 Uhr, verlor ein Autofahrer auf der schneebedeckten Strasse in Schwellbrunn AR die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei schleuderte er im Bereich Risi über die Fahrbahn hinaus. Beim Aufprall mit dem angrenzenden Wiesenbord entstand am Fahrzeug ein Schaden von rund 15'000 Franken, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.

Um 2.30 Uhr in der gleichen Nacht ereignete sich in Trogen AR ein weiterer Selbstunfall wegen Schnee auf der Strasse. Kurz nach dem Feuerwehrdepot geriet ein Autofahrer ins Rutschen, überquerte die Fahrbahn und prallte in einen Kandelaber. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug um die eigene Achse gedreht und die Fahrzeugfront laut der Kapo AR total beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund10'000 Franken.

Fahrerin verliess Unfallstelle

Um 04.30 Uhr erhielt die Kantonale Notrufzentrale in Herisau AR die Meldung, dass soeben ein Auto mit lautem Knall in Urnäsch AR in eine Hausmauer geprallt sei. Beim Eintreffen der Polizei war das Unfallfahrzeug bereits abtransportiert. Die nachfolgenden Abklärungen führten zum beschädigten Auto, das in der Nähe auf einem Privatparkplatz abgestellt war. Kurze Zeit später konnte die verantwortliche Fahrzeuglenkerin angetroffen und befragt werden.

In einer leichten Linkskurve im Dorfzentrum von Urnäsch verlor sie auf der schneebedeckten Strasse die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr über den rechten Strassenrand hinaus in die Fussgängerunterführung. Dabei touchierte das Auto mit dem rechten Vorderrad eine Mauer, wodurch das Rad abgeschlagen wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, liess die Lenkerin ihr total beschädigtes Fahrzeug durch Drittpersonen abschleppen. Sie muss sich nun wegen pflichtwidrigem Verhalten nach einem Verkehrsunfall verantworten.