Villeret BE : Schneebrett reisst Tourengänger mit, 31-Jähriger stirbt

Eine Person einer Gruppe ist in Villeret BE von Schneemassen verschüttet worden. Der Mann starb im Spital.

In Villeret BE ist an Silvester eine Person ums Leben gekommen. Der 31-Jährige war am Mittag mit einer Gruppe im Bereich La Combe Grède unterwegs, als sich ein Schneebrett löste. Der Mann, der als vorderster der Gruppe unterwegs war, wurde als einziger mitgerissen. Die Begleiter konnten den Verschütteten aus den Schneemassen befreien und starteten mit den Reanimationsversuchen. Ein Rettungshelikopter flog den Mann ins Spital, wo er jedoch starb.