Der Schneefall dauert noch bis Mittwochabend an.

Wegen des andauernden Schneefalls kommt es in der Schweiz zu mehreren Unfällen.

In vielen Teilen der Schweiz sorgt der Schneefall für prekäre Strassenverhältnisse. Im Kanton Schwyz wurden im Verlaufe des Nachmittags acht Unfälle registriert. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Die Autobahn A4 musste zwischen 15.15 bis 16.30 Uhr zwischen Seewen und Goldau gesperrt werden, da mehrere Fahrzeuge steckengeblieben sind und somit die Fahrbahn blockierten.

Auch die Kantonspolizei St. Gallen berichtet von mehreren Unfällen. Auf den Strassen des Kantons St. Gallen ereigneten sich aufgrund des Schneefalls bislang rund 21 Verkehrsunfälle. Bei den meisten Kollisionen blieb es bei Sachschäden an den Fahrzeugen. Ein 50-jähriger Mann musste mit der Ambulanz nach einem Unfall in Ganterschwil mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Im Kanton Thurgau verletzte sich ein LKW-Fahrer leicht, nachdem er mit seinem Fahrzeug von seiner Strasse abgekommen ist. Wie BRK News schreibt, kam es in Basadingen zum Unfall. Der LKW musste mit einem Spezialfahrzeug geborgen werden. Aufgrund des Schneefalls gab es im ganzen Kantonsgebiet einzelne Verkehrsunfälle sowie mehrere LKWs, die stecken geblieben sind.

Gemäss Wettervorhersage ist mit andauerndem Schneefall bis voraussichtlich Mittwochabend zu rechnen. Auf den Strassen ist weiterhin Vorsicht geboten. Ab Donnerstag steigen die Temperaturen und auch die Schneefallgrenze jedoch markant an. Am Freitag kann es lokal bis zu 10 Grad warm werden. Gleichzeitig wird im Flachland intensiver Niederschlag vorausgesagt. In den höheren Lagen dürfte es hingegen viel Neuschnee geben. Meteorologen schlagen wegen drohender Überschwemmungs- und Lawinengefahr Alarm.