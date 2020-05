Eisheilige

Schneefallgrenze stürzt auf 700 Meter ab

Pünktlich zu den Eisheiligen wird es in der Schweiz nochmals richtig kalt. Die Kaltfront erreicht uns in der Nacht auf Dienstag.

Vom 11. bis 15 Mai halten die Eisheiligen Einzug in der Schweiz. Pünktlich dazu wird es nochmal richtig kühl . A m Montag ist es wiederholt nass und es ist mit 14 bis 17 Grad auch merklich kühler als am Wochenende . In der Nacht auf Dienstag erreichen kalte Luftmassen die Schweiz und d ie Schneefallgrenze sinkt auf 700 Meter.

Blitz und Donner

In Goldach SG hat ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen und den Dachstock in Brand gesetzt. Die Familie konnte sich in Sicherheit bringen.