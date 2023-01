Wetter : Schneegestöber bis in tiefste Lagen – Polarluft bringt Winter zurück

In der kommenden Woche sinken die Temperaturen in der Schweiz deutlich und es gibt viel Neuschnee in den Bergen.

1 / 6 Winter-Comeback in der Schweiz: In den Bergen gibt es bis Mittwoch viel Neuschnee. Die Temperaturen gehen deutlich zurück. Bereits am Sonntag sinkt die Schneefallgrenze deutlich. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Der Januar war bisher deutlich zu mild.

Ab Montag meldet sich der Winter zurück.

Es gibt verbreitet Neuschnee.

Der Winter meldet sich in der Schweiz in den nächsten Tagen eindrücklich zurück. Am Sonntagmorgen erfasst eine Kaltfront die Schweiz. Das Wetter gestaltet sich trüb, nass und windig. Schnee fällt zunächst ab rund 1800 Metern, am Abend dann bereits ab 600 bis 800 Metern, wie Meteonews schreibt.

Bereits am Montag stinkt die Schneefallgrenze bei kräftigem Südwestwind auf zwischen 500 und 700 Meter und es gibt verbreitet Niederschlag. Einzig in Graubünden bleibt es wohl den ganzen Tag trocken. Am Dienstag gibt es vor allem in der West- und Südschweiz einige Schneeschauer, in den restlichen Regionen bleibt es tagsüber noch trocken.

Böden nicht kalt

Am Mittwoch schaufelt ein Trog nochmals einen Schwall kühlerer Luft zu uns, sodass bei veränderlicher Bewölkung ein gelegentliches Schneegestöber bis in tiefste Lagen erwartet werden kann.

Da die Böden im Flachland nicht wirklich kalt sind und die Schauer vor allem in der Deutschschweiz nicht besonders viel hergeben, ist höchstens mit ein paar Zentimetern Neuschnee zu rechnen, welcher auch nicht wirklich liegen bleiben kann.

Viel Neuschnee in den Bergen

Anders sieht das auf den Bergen aus. Oberhalb von etwa 1800 bis 2000 Metern kann im Wallis und im Berner Oberland bis und mit Mittwoch mit gut einem halben Meter Neuschnee gerechnet werden. Die stürmischen Windverhältnisse und die neue Schneedecke lassen die Lawinengefahr erneut ansteigen.

