Notfallszenario: Schneekanonen-Aus bei Strommangel? «Dann gibt es keine Wintersaison»

In der Schweiz droht eine Energiekrise im Winter. Die Bergbahnen wollen dann in einem ersten Schritt freiwillig fünf Prozent des Stromverbrauchs einsparen, wie Berno Stoffel, Direktor des Branchenverbands Seilbahnen Schweiz, zu «SRF» sagte.

Für die Gäste dürfte es dann weniger komfortabel werden. So wäre eine Möglichkeit, überflüssige Beleuchtung in der Nacht abzuschalten, Dachrinnenheizungen nicht mehr laufen zu lassen und kaltes statt warmes Wasser in den Toiletten der Restaurants und Bergbahnen anzubieten, wie Stoffel zu 20 Minuten sagt.