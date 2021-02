In Planken (FL) ereignete sich am Freitag ein Selbstunfall bei Schneeräumungsarbeiten mit einem Kommunalfahrzeug. Gegen 15 Uhr geriet der Lenker mit seinem Fahrzeug auf einer abfallenden, eisbedeckten Strasse ins Rutschen, teilt die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein mit. In der Folge geriet das Fahrzeug über den Strassenrand hinaus und rutschte eine steil abfallende Böschung hinunter. Nach mehreren seitlichen Überschlägen blieb das Fahrzeug auf der Seite liegend stehen.