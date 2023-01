Schneeskulpturen in Rorschach – von Schnee fehlt aber jegliche Spur

Am Sonntag fand in Rorschach das Schneeskulpturen-Festival statt.

Am Sonntag fand in Rorschach das 6. Schneeskulpturen-Festival statt; laut den Organisatoren des Würth Haus Rorschach «bei jeglicher Witterung». Gerade diese Ankündigung wurde sehr ernst genommen. Am Sonntag erreichten die Temperaturen in der Hafenstadt beinahe zehn Grad. Somit kamen eher Frühlingsgefühle für ein Festival als Wintergefühle auf. Doch woher stammt der verwendete Schnee? Entlang des Ufers des Bodensees lässt sich weit und breit kein Schnee oder Frost entdecken.

Der verwendete Schnee für die Skulpturen wird vom Eissportzentrum Lerchenfeld in St. Gallen und einer Eishalle aus Romanshorn bezogen. «Das abgeschabte Eis von den Hallen wird uns zur Gestaltung der Skulpturen zur Verfügung gestellt. Das Wetter spielt den Kandidaten tatsächlich auch in die Karten, so hält die Schneemasse deutlich besser zusammen», so Martina Bohn, Medienverantwortliche des Würth Haus in Rorschach gegenüber 20 Minuten.