Österreich: Dutzende Personen eingeschneit nach Schneefall

1 / 4 Grosse Teile Österreichs versinken derzeit unter dem Neuschnee. Gerald Ofner In mehreren Teilen des Landes haben die Behörden bereits die höchste Warnstufe verhängt. Screenshot Auch am Freitag dürfte es kräftig weiterschneien. Gerald Ofner

Darum gehts Massiver Schneefall in Österreich lässt die Lawinengefahr rasant ansteigen.

Wegen gesperrter Strassen sind 70 Personen von der Aussenwelt abgeschnitten.

Auch am Freitag dürfte es verbreitet weiterschneien – in der Schweiz fällt nur wenig Schnee.

Die Wetterlage in Österreich ist aktuell brandgefährlich. Massiver Schneefall hat bereits ab den Morgenstunden von West nach Ost für regelrechtes Chaos auf den Strassen und reihenweise Unfälle mit Verletzten gesorgt, wie Heute.at berichtet. Wegen Lawinengefahr wurden bereits mehrere Strassen geschlossen. Im Ort Hinterwildalpen sind deshalb nun 70 Personen von der Aussenwelt abgeschnitten, wie die «Kleine Zeitung» berichtet.

«Vielleicht sind wir bald auch eingeschneit»

«Wenn es so weiter schneit, sind wir demnächst ebenfalls eingeschneit», sagt ein Leser aus dem Mariazellerland gegenüber 20 Minuten. Die Lage sei schon jetzt kritisch. Am Freitag wollen die Behörden die Lawinensituation neu bewerten – dass die gesperrten Strassen wieder geöffnet und die festsitzenden Personen wieder aus dem Ort wegkommen, ist aber unwahrscheinlich. Denn am Freitag soll es ab dem Tiroler Unterland bis ins Mostviertel oberhalb von 500 bis 600 Meter nochmals kräftig schneien.

Entlang der Alpen gilt bereits jetzt in einigen Regionen die allerhöchste Unwetter-Warnstufe, verbreitet wurde von den Experten der Unwetterzentrale UWZ Warnstufe Rot ausgegeben. Auch in der Schweiz dürfte Schnee fallen – allerdings deutlich weniger als bei dem Nachbarn im Osten.

Weniger Schnee in der Schweiz

Die heftige Schneewalze trifft am Rande auch die Schweiz. Im Kanton Graubünden gab es bereits in der Nacht auf Donnerstag vereinzelt Neuschnee. Der Niederschlag dürfte aber im Verlauf des Tages weniger werden. Am Freitag bleibt es verbreitet trocken mit Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Im Norden gibt es Temperaturen zwischen drei und sieben Grad.

Am Wochenende gibt es wieder verbreitet Niederschlag. In höheren Lagen kommt dieser in Form von Schnee daher. Meteonews rechnet bis Montagmorgen mit viel Neuschnee im Kanton Graubünden. Am meisten dürfte es in der Region Prättigau/Davos geben. Dort dürfte es lokal sogar bis zu einem Meter Neuschnee geben. Deutlich weniger gibt es in den Bergtälern: Hier ist mit einem bis 15 Zentimetern zu rechnen.