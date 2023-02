Wetter: Schneewalze überrollt Österreich

Auch am Freitag schneit es in Österreich verbreitet. Besonders betroffen ist die Steiermark. In der Schweiz gibt es in der Nacht auf Samstag zwischen 20 und 50 cm Schnee.

1 / 6 In Teilen der Steiermark herrscht die grösstmögliche Lawinengefahr. Auch in der Schweiz ist die Lawinengefahr gestiegen. In der Nacht auf Samstag fällt in der Schweiz wieder Neuschnee.

Darum gehts Am Freitag schneit es in Österreich weiter.

Am Nachmittag und Abend sollen sich die Niederschläge sogar noch intensivieren.

In der Schweiz gibt es in der Nacht auf Samstag verbreitet Neuschnee.

In Österreich gibt es am Freitag weiterhin kräftigen Schneefall. Bereits in den letzten 24 Stunden gab es Teils über einen Meter Neuschnee. Besonders betroffen ist der westliche Teil des Bundeslandes Steiermark. Dort herrscht derzeit auch die höchstmögliche Lawinengefahr. Sollte sich der Schneefall auch im Verlauf des Freitag weiter intensivieren, drohen grosse Lawinen.

Die Wetterbehörden in Österreich rechnen am Abend und in der Nacht auf Samstag nochmal viel Neuschnee in der Steiermark. Bereits am Freitag wurde im Koralmgebiet ein Skitourengeher nach einer Lawine vermisst. Er konnte unterkühlt aber lebend gefunden werden.

Im Bezirk Gmunden ging am Freitagvormittag im Bereich der Zwieselalm in Gosau eine Lawine ab. Dabei sollen mehrere Personen verschüttet worden sein. Eine genaue Anzahl war gegen Mittag noch nicht bekannt. Mehrere Helikopter und Helfer seien im Einsatz, sagte der Sprecher der oberösterreichischen Bergrettung, Christoph Preimesberger, zu ORF.

Heftiger Sturm wütet

Die grossen Schneemengen in der Steiermark richten auch an der Infrastruktur Schäden an, wie Energie Steiermark meldet. Am Freitagmittag waren rund 1000 Haushalte ohne Strom. Monteure versuchen derzeit den Strom wieder herzustellen.

Neben den heftigen Schneemengen tobt derzeit auch ein Wintersturm in Österreich. Auf dem Schneeberg in Niederösterreich wurden am Freitagmorgen orkanartigen Böen mit bis zu 146 km/h gemessen. Die Behörden warnen vor umstürzenden Bäumen. In Wien herrscht wegen des Sturms die Warnstufe rot.

In der Nacht auf Samstag verlagert sich der Niederschlagsschwerpunkt in den Westen des Landes, von Vorarlberg bis ins Mariazellerland regnet und schneit es teils kräftig, die Schneefallgrenze liegt von Ost nach West zwischen 500 und 1000 Meter. Nächste Woche soll sich das Wetter wieder beruhigen.

In der Nacht beginnt es zu schneien

In der Schweiz bleibt es am Freitag noch freundlich und trocken. Die Wolken lockern sich auf und es gibt auch verbreitet sonnige Abschnitte. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 6 und 11 Grad. Am Abend ziehen vermehrt Wolken auf und in der Nacht beginnt es zu schneien. Die Schneefallgrenze liegt zwischen Schneefallgrenze zwischen 800 und 1200 Meter über Meer.

Die Behörden warnen vor einer angespannten Lawinensituation. Bis am Montagmorgen fällt in Teilen von Graubünden gemäss MeteoNews bis zu 100 Zentimeter Neuschnee. In den Alpentälern gibt es deutlicher weniger Neuschnee. Hier sind 1 bis 15 Zentimeter möglich.