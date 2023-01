Mychajlo Mudryk: Das ist Chelseas neuer 100-Mio.-Mann

Wurde am Sonntag an der Stamford Bridge den Chelsea-Fans vorgestellt: Mychajlo Mudryk .

Arsenal-Wechsel platzte

Über Monate hinweg schien der Transfer von Mychajlo Mudryk zu Arsenal nur noch Formsache zu sein. Der 22-Jährige postete auf Instagram selbst mehrmals Stories, wie er Partien von Granit Xhaka und Co. verfolgte. Am Ende zäher Verhandlungen war Arsenal aber nur gewillt, total rund 90 Millionen Franken zu zahlen. Chelsea grätschte dazwischen und angelte sich die Dienste Mudryks für inklusive Bonuszahlungen bis zu 100 Millionen.

8,5-Jahresvertrag als Finanztrick

Nachdem diverse Journalisten den Wechsel von Mykhaylo Mudryk zu Chelsea bereits am Samstag verkündet hatten, publizierten die Londoner am Sonntag die offizielle Vollzugsmeldung, bei der ein Fakt ganz besonders ins Auge springt: Der Ukraine-Star unterschrieb an der Stamford Bridge für aussergewöhnlich lange. Nämlich für achteinhalb Jahre! Chelsea soll so die kolportiere Ablöse von bis zu 100 Millionen Franken über die lange Vertragslaufzeit besser amortisieren können, um nicht gegen das Financial Fairplay der Uefa zu verstossen.