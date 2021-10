Granges Paccot FR : Schnellfahrer (24) im BMW schiesst entgegenkommenden Honda ab

In Granges-Paccot kam es am Samstag zu einem Unfall. Ein 24-Jähriger war in seinem 3er-BMW-Cabrio zu schnell unterwegs und kollidierte mit einem 41-jährigen Lenker. Dieser musste ins Spital.