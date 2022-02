«Nachfrage sehr hoch» – Schnelltest-Firma führt Testzentren trotz Zertifikats-Ende weiter

«Die Pandemie ist noch nicht vorbei»

Gleichzeitig kündigt der Besitzer des Nachtklubs Le Ciel eine Neuerung an: «Wir werden ein nationales Test-Angebot präsentieren, welche das Testen in der Schweiz revolutionieren wird.» Zudem will er kritisch Stellung zum bisherigen Testen nehmen und Empfehlungen für die Zukunft machen. Denn die Pandemie sei noch nicht vorbei.

Per Donnerstag hat der Bundesrat praktisch alle Schutzmassnahmen gegen die Corona-Pandemie aufgehoben. So gilt keine Zertifikatspflicht mehr in Kinos, Theatern, Restaurants und bei Veranstaltungen. Für die Einreise in die Schweiz sind keine negativen Tests mehr nötig. Verschiedene andere Länder heben die Testpflicht beim Reisen ebenfalls auf.