Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) baut das Angebot für Covid-19-Tests aus: «Neben den bewährten PCR-Tests werden ab sofort in den spitaleigenen Testzentren in Luzern, Sursee und Wolhusen neu auch Antigen-Schnelltests durchgeführt», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Tests werden vorwiegend als Wunschtest für symptomlose Personen eingesetzt. Ebenfalls angewendet werden sie zur Verkürzung der Quarantäne ab dem siebten Quarantänetag. «Das Resultat liegt in der Regel innert 30 bis 120 Minuten online vor», so die Mitteilung.