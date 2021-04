«Fair Fashion Trail» - Schnitzeljagd rund um faire Mode quer durch Stadt Luzern

Fashion Revolution Week

Der «Fair Fashion Trail» findet vor dem Hintergrund der Fashion Revolution Week statt. Mit dieser will man Kundinnen und Kunden auf die Nachhaltigkeit bzw. Nicht-Nachhaltigkeit in der Kleiderherstellung aufmerksam machen und sensibilisieren. Ins Leben gerufen wurde die Aktionswoche nach dem Einsturz der achtstöckigen Fabrik Rana Plaza in Bangladesch, der 2013 über 1100 Arbeitende das Leben kostete und 2500 weitere Personen verletzte. Unter dem Motto «Who made my clothes» finden seither weltweit Aktionswochen statt – seit 2016 auch in der Schweiz und aktuell jetzt in Luzern.