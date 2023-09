Schnupfsprüche: Darum fallen beim Griff zum Schnupftabak oft rassistische Sprüche

Schnupftabak wird jedoch nicht nur an Stammtischen unter Freunden konsumiert, sondern auch im sportlichen Wettkampf. Dieser Unterschied ist dem Schweizerischen Schnupf Verband (SVS) wichtig. «Von sexistischen und rassistischen Sprüchen, die an Stammtischen fallen, distanzieren wir uns klar», sagt Claudia Lustenberger, Präsidentin des SVS.

Laut der Soziologin Amina Trevisan dienen rassistische, ethnisierende und sexistische Sprüche sowie Witze oft dazu, eigene Meinungen hinter der Fassade des Nicht-Ernst-Gemeinten zu verstecken. «Durch die rassistische Abwertung und Herabsetzung von Menschen wird das eigene Selbstwertgefühl aufgewertet, was letztlich das mangelnde Selbstbewusstsein kaschiert», sagt die Soziologin Amina Trevisan.

«Kommt ein N*** zu dir her, nimmst du meist das Sturmgewehr. Kommt ein J*** mit nem Messer, dann nimm die Flinte, die ist besser.» Rassistische und sexistische Schnupfsprüche finden in der heutigen Zeit noch immer Platz in geselligen Runden.