Mels: Schock am Ostermorgen – Frau findet tote Hirschkuh in ihrem Vorgarten

Mels SG : Schock am Ostermorgen – Frau findet tote Hirschkuh in ihrem Vorgarten

1 / 4 Eine Frau fand am Ostermorgen eine tote Hirschkuh in ihrem Vorgarten. Facebook Am frühen Sonntag trieben zwei Wölfe eine Hirschkuh mitten ins Dorf. 20min/Samira Bänziger Im Gabreiten-Quartier reagieren die Leute unterschiedlich auf das Geschehene. 20min/Samira Bänziger

Darum gehts Am Ostermorgen fand eine Frau in ihrem Vorgarten eine tote Hirschkuh.

Die Nachbarschaft war zuvor durch Lärm in der Nacht geweckt worden.

Bei den Anwohnerinnen und Anwohnern herrschen gemischte Gefühle.

Auf die Anwohnerinnen und Anwohner eines Quartiers in Mels SG wartete am Ostersonntag eine böse Überraschung. Eine Frau fand in ihrem Vorgarten eine tote Hirschkuh. Das Wild wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag Opfer einer regelrechten Treibjagd durch Wölfe, welche mitten im Gabreiten-Quartier endete. Der Vorfall löste bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohnquartiers gemischte Gefühle aus. Ein weiteres Mal wird das Thema «Wolf» stark debattiert.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr wurden die Anwohnerinnen und Anwohner von starkem Lärm geweckt. «Ich dachte, jemand kommt vom Ausgang zurück», so eine Frau aus dem Quartier. Der Lärm stammte jedoch von zwei Wölfen, die sich über eine Hirschkuh hermachten. Das Wild wurde bis in ein Wohnquartier getrieben, wo es seinen Verletzungen erlag. Simon Meier, Abteilungsleiter Jagd des Kantons St. Gallen, bestätigt den Vorfall auf Anfrage von 20 Minuten: «Mindestens zwei Wölfe waren am Riss beteiligt», so Meier.

Anwohnende äussern sich zum Vorfall

Der Vorfall machte im Quartier schnell die Runde und schockiert viele. 20 Minuten war vor Ort und befragte die Leute. Einige nehmen das Geschehene eher auf die leichte Schulter: «Das ist die Natur des Wolfes», sagt eine Anwohnerin. «Ich gehe in der Nacht nicht raus, deshalb mache ich mir keine Sorgen», so eine andere des Quartiers zu 20 Minuten. Eine Frau aus Mels erzählt: «Ich mache mir nun mehr Sorgen um meine Haustiere», für den Menschen sehe sie jedoch keine Gefahr.

Doch vor allem Familien sind beunruhigt. Ein 44-Jähriger baut gerade neu in der Nähe des Geschehens. «Ich finde es alarmierend», so der Mann. In der Nachbarschaft gebe es viele Kinder: «Man macht sich Gedanken als Eltern», so der Mann. Ein anderer Anwohner will zukünftig seine Kinder besser im Auge behalten: «Wir gehen immer mit den Kindern nach draussen.» Tagsüber fühlen sich die meisten sicher, beim Eindunkeln haben die Leute aber mehr Respekt.

Keine Gefahr für Menschen

Doch stellen die Wölfe eine Gefahr für das Quartier dar? «Nein. Solange man Wildtiere nicht bedrängt und ihnen eine Möglichkeit zur Flucht gibt, wählen sie normalerweise diese Option», so Meier. Auch die beiden Wölfe sollen sich von der toten Hirschkuh entfernt haben, sobald sie die Leute bemerkten. Im Vorgarten sind vom Riss keine Spuren mehr zu erkennen: Die Hirschkuh wurde abtransportiert und die Blutspuren entfernt.

Der Vorfall vom Wochenende ist nicht unüblich: «Fälle, in denen Rothirsche vor Wölfen in Dörfer flüchteten, kamen schon vor und können auch wieder vorkommen.», so Meier. Der Experte erklärt, dass sich Rothirsche vor allem im Winter in tieferen Lagen und somit näher bei den Dörfern aufhalten.

Weitere Massnahmen sind laut Meier nicht geplant. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden vom zuständigen Wildhüter bereits aufgeklärt. «Der Riss wurde vom Wildhüter beurteilt und genetische Proben für die individuelle Identifizierung der Wölfe wurden entnommen», so Meier.

