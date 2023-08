Schock-Diagnose Krebs: Senta wurde mit 29 Jahren Witwe

1 / 5 Sie trauert um ihren Ehemann: Senta aus Zürich wurde mit 29 Jahren verwitwet. 20min/Matthias Spicher Inzwischen sind drei Monate vergangen. «Es ist ein Prozess. Ich muss mein Leben komplett neu sortieren.» 20min/Matthias Spicher Für die schlechten Tage hat die 30-Jährige eine Strategie entwickelt: «Es bringt nichts, mich selbst zu bemitleiden. Stattdessen lese ich zum Beispiel eines seiner Lieblingsbücher.» 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Die Diagnose Krebs war für Senta und ihren Ehemann ein Schock.

Nach mehreren Monaten Chemotherapie verstarb M. So wurde die Zürcherin mit 29 Jahren Witwe.

«Die Trauer kommt in Wellen. Teilweise geht es mir gut, an anderen Tagen weine ich nur», sagt sei gegenüber 20 Minuten.

Vor drei Monaten hat sich das Leben von Senta komplett verändert. «Nach der Schock-Diagnose war nichts mehr, wie es zuvor einmal war», erzählt die Zürcherin. Im letzten Herbst habe ihr Ehemann innert kurzer Zeit einiges an Gewicht verloren. «Da wir damals viel Sport machten, dachten wir uns nichts dabei.» Eine Magenspiegelung brachte jedoch die traurige Wahrheit ans Licht – M. hatte Krebs.

Nach mehreren Monaten Chemotherapie wurde der 45-Jährige in die Palliativpflege verlegt. «Irgendwann war uns beiden klar, dass er sterben wird. Ihm dabei zuzusehen, war aber das Schlimmste für mich. Ich fühlte mich so hilflos.» So wurde Senta mit 29 Jahren Witwe. «Nach sieben Jahren Ehe habe ich meinen besten Freund verloren.»

«Die Trauer kommt in Wellen»

Inzwischen sind drei Monate vergangen. «Es ist ein Prozess. Ich muss mein Leben komplett neu sortieren.» Inzwischen geht Senta auch wieder arbeiten. Am Abend alleine auf dem Sofa zu sitzen, fällt ihr aber weiterhin schwer: «Die Trauer kommt in Wellen. Teilweise geht es mir gut, an anderen Tagen weine ich nur.»

Für die schlechten Tage hat die 30-Jährige eine Strategie entwickelt: «Es bringt nichts, mich selbst zu bemitleiden. Stattdessen lese ich zum Beispiel eines seiner Lieblingsbücher oder gehe Aktivitäten nach, die er gerne gemacht hat. Für mich halte ich ihn so in einer gewissen Art und Weise am Leben.»

«Inzwischen fragen mich nur noch wenige, wie es mir geht»

Durch die schwierige Zeit helfen ihr zudem ihr Glaube, ihre Familie und die engsten Freunde. «Zu Beginn haben sich täglich etliche Personen bei mir gemeldet. Inzwischen fragen mich nur noch wenige, wie es mir geht», so Senta. Schon nach der Trauerfeier habe sie einen Unterschied gespürt. «Dort konnten die Freunde abschliessen. Danach gingen viele zurück in ihren Alltag, während für mich der Prozess dann erst losging.»

Der Trauerprozess habe sie aber in den letzten Monaten viel gelehrt. Wie sie sagt, erwarte heute jede und jeder, 90 Jahre alt zu werden. «Ich habe aber gelernt, dass das Leben keine Selbstverständlichkeit ist, und bin somit jeden Tag für meine Gesundheit und Erfahrungen dankbar.»

Frage nach neuem Partner

Wegen ihres jungen Alters werde die Zürcherin von Bekannten regelmässig gefragt, wie sie sich ihre Zukunft vorstelle. «Ob und wann ich einen neuen Partner und eine Familie haben möchte, werde ich seit ein paar Wochen immer wieder gefragt.» Grundsätzlich könne sie das aufgrund ihres Alters nachvollziehen. Gleichzeitig werfe sie die Frage immer wieder etwas zurück. «Es erinnert mich daran, dass ich tatsächlich irgendwann wieder auf Dates gehen und neue Männer kennen lernen muss.» Denn irgendwann wünsche sich die Zürcherin wieder eine Partnerschaft: «Davon bin ich derzeit aber noch weit entfernt. Meine Zukunft steht offen.»

Einen Plan hat Senta aber schon: «Ich möchte die Welt sehen – unter anderem Destinationen bereisen, die M. und ich immer zusammen erleben wollten.» Ein Beispiel dafür sei die Westküste der USA. «Wir haben immer davon geträumt, die verschiedenen Ortschaften dort gemeinsam zu erkunden. Nun bin ich fest entschlossen, das in naher Zukunft selbst zu tun.»