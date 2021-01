Was für ein Irrsinn! Was für ein Corona-Irrsinn vor dem Australian Open! So haben drei positive Corona-Tests bei der Anreise zum Turnier die Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier schwer gestört. Wie die Veranstalter mitteilten, befinden sich insgesamt 47 Tennisprofis in strikter Quarantäne und dürfen damit 14 Tage ihr Hotelzimmer nicht verlassen.