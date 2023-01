Die Corvette E-Ray eAWD kommt mit Allradantrieb und Elektro-Power

Bei Corvette folgt der einen Revolution gleich die nächste. Zunächst wurde bei der aktuellen, inzwischen achten Generation des legendären Sportwagens das traditionelle Antriebslayout geändert, vom Front- zum Mittelmotor – das allein hat bei hartgesottenen Fans Entsetzen ausgelöst. Und nun das: Chevrolet bringt die C8 auch mit einem Hybridantrieb! Damit nicht genug: Das neue Modell namens E-Ray hat erst noch Allradantrieb. Das kommt in gewissen Kreisen einem Frevel gleich.

Doch auch der US-Sportwagen muss sich dem Wandel der Zeit anpassen. «Die begeisterte Reaktion auf das Konzept Corvette im Jahr 1953 war der Startschuss für sieben Jahrzehnte voller Leidenschaft, Leistung und amerikanischem Einfallsreichtum», sagt GM-Präsident Mark Reuss pathetisch. «Die E-Ray als die erste elektrifizierte, allradgetriebene Corvette geht nun einen Schritt weiter und erweitert das Versprechen, was eine Corvette leisten kann.»

So schnell wie nie

Der Blick auf die technischen Daten sollte viele Fans hingegen beruhigen – oder ihren Puls aus ganz anderen Gründen beschleunigen. Denn die Kombination aus einem 369 kW/502 PS starken 6,2-Liter-V8 mit Achtgang-Automatik mit einem 120 kW/163 PS leistenden E-Motor an der Frontachse verspricht ein Fahrerlebnis, das die Corvette so bisher nicht geboten hat. Die Systemleistung des eAWD genannten Allradantriebs beträgt 488 kW/664 PS, und dank des Elektro-Boosts soll der Paradesprint auf 100 km/h in rund 2,5 Sekunden möglich sein – damit übertrumpft das Modell alle seine Vorgänger.