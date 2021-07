Schock für Three Lions : England-Star könnte EM-Final gegen Italien verletzt verpassen

England-Offensivspieler Phil Foden droht für den Knüller gegen Italien auszufallen. Das teilte England-Trainer Gareth Southgate am Samstagabend mit.

Am Samstag konnte der polyvalente Offensivspieler nicht am Abschlusstraining teilnehmen.

Keine 24 Stunden vor dem EM-Final gegen Italien gibt es unerfreuliche Nachrichten für die Anhänger der Three Lions. Offensivmann Phil Foden droht im wichtigsten englischen Spiel seit 55 Jahren am Sonntag (21 Uhr) auszufallen.

«Unsere medizinische Abteilung wird uns später noch über den aktuellen Stand informieren», sagte Nationaltrainer Gareth Southgate am Samstagabend. Ein Einsatz des 21-Jährigen von Manchester City sei «fraglich». Am Vormittag hatte Foden das Abschlusstraining verpasst, weil er einen leichten Schlag abbekommen hatte, wie der englische Verband FA mitgeteilt hatte.

Bis auf Foden nahmen alle Spieler an der Einheit von Trainer Southgate im EM-Basislager der Three Lions in Burton upon Trent teil. Der Spieler von Manchester City war in drei der bisherigen sechs EM-Spiele zum Einsatz gekommen. Nach den ersten beiden Partien hatte er seinen Stammplatz verloren und kam erst im Halbfinal gegen Dänemark wieder zu Spielzeit.