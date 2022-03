Rebellen sind verantwortlich : Schock für Formel-1-Zirkus – Raketen-Attacke in der Nähe der Rennstrecke

In der Nähe der Formel-1-Strecke in Dschidda brennt ein Fabrikgebäude. Verantwortlich dafür sollen Huthi-Rebellen sein.

In der Nähe der Formel-1-Rennstrecke in Dschidda brennt ein Fabrikgebäude.

Eine Explosion und eine riesige Rauchwolke in der Nähe der Rennstrecke von Dschidda haben im Formel-1-Fahrerlager in Saudiarabien neue Sorgen ausgelöst. Jemenitische Huthi-Rebellen nahmen am Freitag nach eigenen Angaben bei einer weiteren Raketen-Attacke erneut eine Anlage des Ölkonzerns Aramco ins Visier. Diese befindet sich rund zwölf Kilometer vom F1-Fahrerlager entfernt.

Trotz des Raketen-Einschlags hat die Formel 1 das zweite Training aufgenommen. Mit 15 Minuten Verspätung rollten am Freitag die ersten Autos wieder auf den Kurs am Roten Meer. Die Formel-1-Spitze wollte zunächst auf weitere Informationen der Behörden warten.

Mit Raketen und Drohnen

Erst am vergangenen Sonntag hatten Huthi-Rebellen Angriffe gegen Saudiarabien mit einer Rakete und Drohnen gestartet. Dabei war auch eine Anlage von Aramco in Dschidda getroffen worden, an einem Öltank brach Feuer aus. An diese Geschehnisse erinnerten die Szenen am Freitag.