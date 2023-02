Gastronomie: Koch Guy Savoy verliert Michelin-Stern

Auch das Restaurant von Christopher Coutanceau in La Rochelle wurde von drei auf zwei Michelin-Sterne zurückgestuft.

Seit 2002 hielt Savoy den höchsten Michelin-Status von drei Sternen. Im November wurde er von «La Liste», die Tausende von Bewertungen aus der ganzen Welt zusammenfasst, zum sechsten Mal in Folge zum besten Koch der Welt gekürt.

Am Montag erscheint die neuste Ausgabe des Restaurant-Führers Guide Michelin.

Tiefschlag für den französischen Koch Guy Savoy: Seit 2002 hielt er den höchsten Michelin-Status von drei Sternen. Im November wurde er von «La Liste», die Tausende von Bewertungen aus der ganzen Welt zusammenfasst, zum sechsten Mal in Folge zum besten Koch der Welt gekürt. Doch nun erhält Savoy in der neusten Ausgabe des Restaurant-Führers, welche am Montag erscheint, nur noch zwei Sterne, wie «Le Temps» berichtet.