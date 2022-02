Gewalt im VIP-Bereich : Schock für ManCity-Star – Mutter von Phil Foden bei Box-Kampf angegriffen

Während sich die Boxer Amir Khan und Kell Brook am Samstag einen Showdown lieferten, fliegen in Manchester auch hinter den Kulissen die Fäuste. Mittendrin: England-Kicker Phil Foden.

Die Szene um Phil Foden: In den Katakomben der Manchester Arena wird es handgreiflich.

Fodens Arbeitgeber Manchester City nimmt seinen Spieler in Schutz.

Als ihn seine Mutter verteidigen will, wird sie von den Peinigern angegriffen.

Der englische Fussball-Star Phil Foden wurde am Samstagabend übel beleidigt.

Der Manchester-City-Star Phil Foden besuchte am Samstagabend den Boxkampf zwischen Kell Brook und Amir Khan. Dies wäre alles nicht so speziell, wenn es nach dem Kampf nicht zu einer Auseinandersetzung zwischen der Familie vom englischen Nationalspieler und einer Gruppe Männer gekommen wäre.



Wie mehrere englische Medien berichten, soll der 21-Jährige von den Männern auf die 2:3-Niederlage gegen die Spurs provoziert worden sein. Ausserdem mische sich die Freundin vom Manchester-City-Star Rebecca Cooke und die Mutter des 21-Jährigen in die Diskussion ein. Nach dem Wortgefecht werden die beiden Seiten sogar handgreiflich und es kommt zu einer Prügelei im Korridor. Der englische Nationalspieler Foden versuchte während der Prügelei seine Mutter zu schützen und stellte sich dazwischen.