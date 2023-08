Kreuzbandriss: Breel Embolo fällt monatelang aus

Bisher hat Breel Embolo sämtliche Qualifikationsspiele der Nati für die Europameisterschaft 2024 verpasst. Am Montagmorgen kommt die Schock-Nachricht aus Monaco: Für die restlichen sechs EM-Quali-Spiele gegen Kosovo (zweimal), Andorra, Israel, Belarus und Rumänien muss Nati-Trainer Murat Yakin nun ebenfalls auf seinen Topstürmer verzichten. Embolo hat sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Offensivspieler der AS Monaco falle mit dieser schweren Verletzung somit mehrere Monate aus, berichtet der monegassische Club aus der Ligue 1.

Starke erste Saison

An diesem Wochenende startet die Saison in der Ligue 1 – ohne Embolo. Monaco beginnt die Meisterschaft am Sonntag mit der Auswärtspartie in Clermont. Embolo hatte in seiner ersten Saison für die Monegassen in 42 Partien 14 Tore erzielt und vier Assists beigesteuert.