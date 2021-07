Kurz vor Olympia-Start : Schock für Schweizer Leichtathletik – Doping-Sperre für Hürdensprinter Kariem Hussein

Der Schweizer Hürdensprinter Kariem Hussein wird wegen Dopings für neun Monate gesperrt. Damit verpasst der Ex-Europameister die olympischen Spiele.

Hussein wird also nicht an den Olympischen Spielen an den Start gehen können.

Kurz vor der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio sorgt eine Medienmitteilung von Swiss Olympic für einen Schock in der Leichtathletik-Welt. Der Schweizer Hürdensprinter Kariem Hussein wurde in einer Doping-Kontrolle das Vorhandensein einer verbotenen Substanz nachgewiesen. Der Verband sperrt den Europameister von 2014 auf Antrag von Antidoping Schweiz mit sofortiger Wirkung für neun Monate.



«Dem Athleten war in der Dopingprobe das Vorhandensein der verbotenen Substanzen Nikethamid und des Methaboliten N-ethylnicotinamide nachgewiesen worden», schreibt Swiss Olympic in der Mitteilung. Die Sperre gelte rückwirkend seit dem 16. Juli 2021 und sei für sämtliche Sportarten und jegliche Funktionen im Sport wirksam. Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig. Damit wird Hussein auch die Olympischen Spiele in Tokio verpassen.