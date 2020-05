Tod von Simon Schenk

Schock fürs Schweizer Eishockey

Simon Schenk verstarb mit 73 an den Folgen einer Herz-Operation. Kaum einer prägte den Sport in den letzten 40 Jahren so wie der langjährige Nationalcoach und ZSC-Meisterarchitekt.

Kaum einer hat diesen Sport in der Schweiz in den letzten 40 Jahren so geprägt wie Schenk. Der Emmentaler, 1976 noch Meisterstürmer beim SC Langnau, wirkte von 1985 bis 1 9 9 0 und von 1995 bis 1 9 9 7 als Schweizer Nationalcoach. Als letzter Einheimischer vor Patrick Fischer. Als er Mitte der Achtzigerjahre a ls Trainer a ufs Eishockey setzte, war er hi e rzulande ein Exot. An seiner ersten WM, 1986 in Eindhoven, stieg er mit den Schweizern gleich in die A-Gruppe auf. In seinem zweiten Jahr reduzierte er sein Lehrerpensum auf 50 Prozent.