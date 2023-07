Johnny Depp wurde bewusstlos in Hotel in Budapest gefunden

Der Schauspieler sollte am 18. Juli eigentlich mit seiner Band Hollywood Vampires in der Papp László Budapest Sport Arena auftreten.

Johnny Depp wurde in einem Hotel in Budapest bewusstlos aufgefunden.

Das Konzert in Budapest am 18. Juli musste jedoch abgesagt werden.

Zusammen mit Alice Cooper (75) und den anderen Bandmitgliedern von Hollywood Vampires war Johnny Depp (60) erst kürzlich auf Europatour. Dabei machten die Musiker am 18. Juli auch Halt in Budapest, doch das Konzert in der Papp László Budapest Sport Arena in der ungarischen Hauptstadt musste kurzfristig abgesagt werden.