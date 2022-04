Nach schwerem Zusammenprall : Schock in der Bundesliga – Schweizer Brunner bleibt bewusstlos liegen

Beim Bundesliga-Spiel zwischen Wolfsburg und Bielefeld kommt es zu einem Schock-Moment. Der Schweizer Cédric Brunner bleibt nach einem Zusammenprall bewusstlos liegen.

Schock-Moment in der 27. Minute in der Bundesliga-Partie zwischen Wolfsburg und Bielefeld. Nach einer Ecke prallt der Schweizer Verteidiger Cédric Brunner in Diensten von Bielefeld mit Wolfsburg-Stürmer Jonas Wind zusammen. Der 28-Jährige sackt bewusstlos zusammen und muss minutenlang am Boden behandelt werden. Anschliessend wird er auf einer Bahre abtransportiert. Scheinbar soll der Ex-FCZ-Spieler wieder ansprechbar gewesen sein.