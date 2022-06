Echte Polizei warnt vor falschem Polizist : «Schockanruf» – Gauner tischt Oltnerin dreiste Lügengeschichte auf

Ein falscher Polizist erbeutete mittels Telefonanruf eine grosse Summe Geld sowie den privaten Schmuck einer Oltnerin. Die echte Polizei warnt vor solch kriminellen Machenschaften.

In Olten erhielt eine Frau ein Anruf einer unbekannten Nummer. Sie nahm ab – und wurde prompt Opfer eines Telefonbetrügers.

Traurige Pfingsten für eine Frau aus dem Kanton Solothurn: Sie wurde in den letzten Tagen von einem dreisten Trickbetrüger hinters Licht geführt – von ihrem Schmuck, ihrem Geld sowie vom Gauner und mutmasslichen Komplizen fehlt trotz der Ermittlungen der Polizei noch immer jede Spur.

Doch was ist passiert? Die Frau aus Olten erhielt einen Anruf von einer unterdrückten Nummer. Der Anrufer gab sich in hochdeutscher Sprache als Polizist aus und erklärte, dass eine nahe Verwandte einen Verkehrsunfall hatte. Damit diese nicht ins Gefängnis müsse, werde dringend eine Kaution benötigt, meinte der Anrufer gegenüber der Oltnerin. «Gutgläubig tat die Seniorin, was die Täterschaft verlangte und übergab einem vermeintlichen Polizisten mehrere Zehntausend Franken und Schmuck», teilt die Solothurner Kantonspolizei mit.