Basel: Rentnerin verliert bei Schockanruf fast eine Million Franken

Mit sogenannten Schockanrufen machen unbekannte Täter dieser Tage Jagd auf die Vermögen von betagten Personen im Kanton Basel-Stadt. In zwei Fällen waren die Täter erfolgreich, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. So sei es den Tätern gelungen, einer Renterin Bargeld und Schmuck im Wert von rund einer Million Franken abzunehmen. In einem anderen Fall ergaunerten die Täter Bargeld in der Höhe von rund 500’000 Franken.