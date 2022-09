Basel-Stadt: Schockanrufer setzen jetzt auf Bitcoin – 15’800 Franken in einem Fall erbeutet

Schockanrufer lotsen Opfer neuerdings zu Automaten, damit diese ihnen die Beute in Kryptowährungen überweisen.

In der Region Basel wird eine neue Welle von Schockanrufen verzeichnet. Dabei geben Kriminelle am Telefon vor, dass etwas Schlimmes passiert ist oder bevorsteht, und sie jetzt dringend Geld brauchen, um noch Schlimmeres abzuwenden. Typischerweise geben sie sich als Angehörige von Polizei oder Kriminalbehörden aus, als Ärzte oder Verwandte oder als Sicherheitsverantwortliche von Banken. Beisst ein Opfer erst einmal an, setzen sie es perfide unter Druck, um ihm möglichst schnell möglichst viel Geld abzunehmen.