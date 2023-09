Anja Zeidlers Tumor ist zurück: «Eine Chemo wäre die letzte Wahl»

Schock, Angst und Ungewissheit – diesen Gefühlen ist derzeit Anja Zeidler ausgesetzt. Zum zweiten Mal innert kürzester Zeit stellt eine Tumor-Diagnose das Leben der Influencerin auf den Kopf. «Ich kann nicht fassen, dass an derselben Stelle erneut ein viereinhalb Zentimeter grosser Tumor gewachsen ist – und das in nur einem Jahr», berichtet sie besorgt im Gespräch mit 20 Minuten.

Trotz ihrer Sensibilisierung auf die Thematik wurde die Neubildung erst kürzlich bei einer Kontrolluntersuchung entdeckt . «In letzter Zeit lag mein Fokus sehr auf Familie und Business. Gleichzeitig habe ich mich selbst dabei etwas vernachlässigt. Das hätte nicht passieren dürfen», meint die 30-Jährige rückblickend. Mit dem Gang an die Öffentlichkeit möchte sie Bewusstsein für die Wichtigkeit des regelmässigen Abtastens schaffen: «Das ist ein Paradebeispiel, wie schnell so etwas passieren kann. Es braucht nur einen Augenblick der Unachtsamkeit.»

OP, Bestrahlung oder Chemo: Anja muss sich entscheiden

Der Tumor befinde sich erneut unter Anjas linker Brust. Während das Ergebnis einer Biopsie noch ausstehend sei, erhärte eine MRT-Untersuchung den Verdacht, dass es sich auch diesmal um einen Desmoid handle. «Es erkranken jährlich nur ein bis zwei Frauen an solch einem Tumor», erzählte Zeidler und meinte: «Natürlich löst dieser Fakt Unwohlsein aus. Ich weiss aber, dass ich es bereits einmal geschafft habe und dass ich es erneut schaffen werde.» Zuversicht gibt ihr auch die Tatsache, dass es sich dabei um ein gutartiges Geschwür handelt – im Normalfall. Bei der zweifachen Mutter kommt allerdings hinzu, dass sich der Tumor in lebensnotwendige Organe einfressen könnte.

Ehrlicher Umgang mit den Kindern

Die Familie gibt Anja Zeidler Kraft

Vor der Zukunft fürchtet sich Anja nicht. Ganz im Gegenteil: «Ich weiss, wofür ich kämpfe. Zudem habe ich von Milan und meinen Liebsten grossartige Unterstützung. Wir sind in jeder Hinsicht ein Team.» Einige Veränderungen hat sie in ihrem Leben aber vorgenommen, wie sie weiter verrät: «Ich habe mehr Work-Life-Balance geschaffen, da ich als Ursache Stress vermutete. Ich denke aber auch, dass die Ursache neben Schwangerschaften und Hormonsystem auf spiritueller Ebene tiefer liegt. In beiden Bereichen werde ich arbeiten.» Ihr Credo sei allgemein, nicht aufzugeben, was für sie ohnehin keine Option wäre.