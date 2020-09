Bösartiger Tumor : Schockdiagnose für spanische Tennisspielerin

Die Karriere von Carla Suarez Navarro ist wohl früher als geplant zu Ende. Die 31-jährige Spanierin ist schwer erkrankt.

Suarez Navarro bei einem Einsatz 2017 am Ladies Open in Biel.

Die spanische Tennisspielerin Carla Suarez Navarro ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Sie müsse sich wegen eines bösartigen Tumors des Lymphsystems einer sechsmonatigen Chemotherapie unterziehen, teilte die 31-Jährige am Dienstag via Twitter mit.

Zwei Einzel- und drei Doppel-Turniersiege

Die Spanierin gewann in ihrer Karriere zwei WTA-Turniere im Einzel. 2014 im portugiesischen Oeiras und 2016 in Doha/Katar. Im Doppel konnte sie an der Seite ihrer Landsfrau Garbine Muguruza drei Turniersiege feiern. Ihre beste Einzelplatzierung in der Weltrangliste erreichte Suarez Navarro im Jahr 2016 mit dem 6. Rang.