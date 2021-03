Der brasilianische Stürmer schoss in 100 Länderspielen für die Seleção 28 Tore.

Nach seinen guten Jahren in Europa zog es Robinho zu seinem Stammverein Santos in Brasilien zurück.

So soll der Brasilianer Verachtung gegenüber dem Opfer ausgedrückt haben.

Es sieht ganz und gar nicht gut aus für den ehemaligen Milan-Spieler Robinho. Das Mailänder Berufungsgericht hatte den Brasilianer im Dezember in zweiter Instanz verurteilt. Das Gericht bestätigte in seinem Urteil die neunjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung gegen den 37-Jährigen. Im Urteil, das am Dienstag veröffentlicht wurden, wie das brasilianische Portal «Globo» berichtet, kamen zudem neue schockierende Details ans Licht.