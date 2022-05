Menschenrechte verletzt, geschützte Tiere getötet : Schockierender Bericht deckt illegale Praktiken von Chinas Fischereiflotte auf

Ein aktueller Bericht der Organisation Environmental Justice Foundation stellte der chinesischen Fischereiflotte ein erschreckendes Zeugnis aus. Die Rede ist von illegalen Fängen, Überfischung und Menschenrechtsverletzungen.

Teils brächten sie so Populationen an den Rand des Kollapses.

Ein aktueller Bericht einer internationalen Umweltorganisation prangert die chinesische Fischereiflotte an.

Arbeiter berichteten demzufolge von schweren Menschenrechtsverletzungen an Bord wie etwa körperlicher und verbaler Misshandlung, unzureichender Versorgung mit Nahrung und Wasser sowie Zwangsarbeit durch chinesische Kapitäne. Indonesische Crew-Mitglieder ezählten, sie seien von chinesischen Vorgesetzten mit Metallrohren geschlagen und mit Messern bedroht worden. Fast alle Befragten gaben zudem an, sie seien in einer Art Schuldenhaft gehalten worden oder ihre Pässe seien konfisziert worden.