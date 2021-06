Schockmeldung für Nati-Gegner – gleich fünf Frankreich-Stars sind verletzt

Beim Schweizer Achtelfinalgegner Frankreich läuten die Alarm-Glocken. Die Verletzungshexe geistert durch das französische EM-Camp in Budapest. Am Donnerstagabend erwischt es im Training der «Les Bleus» mit Thomas Lemar bereits den fünften Spieler. Der Atlético-Star wird in einem Zweikampf am Knöchel getroffen und sackt vor Schmerzen schreiend zu Boden. Gestützt von zwei Betreuern verlässt Lemar schliesslich den Trainingsplatz. Der 25-Jährige droht für das Duell gegen unsere Nati auszufallen.