Schockverletzung in der NFL – Donald Parham Jr. verletzt sich

Bei Sieg von Kansas : Schockverletzung in der NFL – Spieler fällt auf Hinterkopf und bleibt liegen

Kansas City hat das Spiel gegen die Los Angeles Chargers gewonnen. Das Spiel wurde aber von einer schweren Verletzung eines Charger-Receivers überschattet.

Die Kansas City Chiefs haben ein umkämpftes NFL-Duell mit den Los Angeles Chargers gewonnen und im Rennen um die direkte Playoff-Qualifikation für eine Vorentscheidung gesorgt. Travis Kelce entschied die Partie mit seinem zweiten Touchdown in der Verlängerung und erzielte das 34:28 für die Gäste in einer spannenden Partie mit vielen Wendungen. «Was für ein Spiel. Das waren zwei Schwergewichte, die da aufeinander los gegangen sind», sagte Chiefs-Trainer Andy Reid am Donnerstagabend (Ortszeit) und scherzte mit Blick auf sein enormes Übergewicht: «Wenn ich hüpfen könnte, wäre ich gehüpft.»