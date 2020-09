Ein Video aus der italienischen Provinz Reggio Emilia, das momentan auf Social Media kursiert, sorgt bei Zuschauern für Erschüttern: Die Aufnahme zeigt, wie mehrere Pferde, die am Monte Cusna grasen, erschreckt davonrennen. Drei davon verlieren die Orientierung und stürzen den Berghang hinunter in den Tod. Wie lokale Medien berichten, kamen beim tragischen Unfall zwei erwachsene Pferde – darunter ein trächtiges Weibchen – und ein Fohlen ums Leben.

«In solches Gelände gehören keine Pferde»

Auf Facebook äussern sich einige Kommentierende betrübt: «Einfach traurig. So sollte eine Wanderung weder anfangen noch enden.» Andere wiederum kritisieren die Haltebedingungen der Pferde: «Auf ein solches Gelände gehören keine Pferde. Himmeltraurig so etwas!», schreibt eine Frau. Eine weitere Userin pflichtet ihr bei: «In solches Gelände gehören jetzt wirklich keine Pferde.»

Das Gelände sei in diesem Fall weniger das Problem, sagt hingegen ein anderer User. «Bei uns sind heuer auch Pferde vom Fels gestürzt.» Später habe sich herausgestellt, dass sie von einer Drohne in Panik versetzt worden sind. Eine Mann stimmt ihm zu: «Ich kenne viele in der Schweiz, die ihre Pferde und Fohlen auch in solchem Gelände am Berg weiden lassen – passiert ist aber noch nie etwas.»