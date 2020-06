Vorstellung

Schön kombiniert

Der VW Arteon wurde überarbeitet. In der Schweiz gibt es künftig nur noch die neue Shooting-Brake-Version, das viertürige Coupé wird mangels Erfolg gestrichen.

Digitale Instrumente gibt es in jeder Variante serienmässig, der Rest kann nach persönlichem Gusto eingerichtet werden.

Den VW Arteon gibt es erstmals auch mit hübschem Shooting-Brake-Heck. In der Schweiz wird nur noch diese Variante angeboten.

Der VW Arteon hat in der Schweiz die Verkaufserwartungen nicht erfüllt, weshalb das viertürige Coupé hierzulande fortan nicht mehr angeboten wird. Das bedeutet aber nicht, dass die Baureihe Arteon vom Markt verschwindet, im Gegenteil: Mit der umfassenden Modellpflege führt VW eine hübsche Shooting-Brake-Version ein, und diese spannende Variante mit einer Art sportlichem Kombi-Heck ist wesentlich besser geeignet für den hiesigen Geschmack. Marktstart ist im Oktober.

«Der Arteon Shooting Brake wurde für all jene Autofahrer konzipiert, die einen individuellen Stil und innovative Technologien ebenso schätzen wie Funktionalität und Variabilität», sagt der neue VW-Chef Ralf Brandstätter. Tatsächlich kann im sportlichen Heck einiges verstaut werden: 565 Liter finden bis unter die Fensterlinie Platz, mit umgeklappten Rücksitzen sind es 1632 Liter – respektable Werte im Konkurrenzvergleich. Und Konkurrenz hat der Arteon Shooting Brake nur wenig, da es in seiner Grösse kaum Modelle mit dieser Karosserieform gibt. Der Peugeot 508 SW wäre da zu erwähnen, der zwar als klassischer Kombi gilt, mit seiner sportlichen Silhouette aber dem Arteon nahekommt. Ansonsten wird sich der überarbeitete VW mit Kombi-Modellen wie dem BMW 3er, dem Mercedes-Benz C-Klasse, dem Audi A4 oder dem Volvo V60 vergleichen müssen.

«Wir haben die Kritik am Vorgänger ernst genommen.»

Aussen und innen wurde der Arteon überarbeitet und aufgewertet. Vorn fällt das nun fast durchgehende LED-Band auf – auf Matrix-Licht verzichtet VW leider, es ist im Arteon auch nicht gegen Aufpreis erhältlich. Der Innenraum wurde merklich aufgemöbelt. «Wir haben die Kritik am Vorgänger ernst genommen», gibt Baureihensprecher Martin Hube zu. Die Materialien wurden verbessert, das Cockpit ist nun komplett digital, und zwar in allen Modellversionen. «Die Wertigkeit im Innenraum ist nun mit dem Touareg vergleichbar», meint Hendrik Muth, der bei VW das Produktmarketing verantwortet. Natürlich finden mit der Modellüberarbeitung auch neue Assistenzsysteme ihren Weg in die Baureihe – mit dem Travel-Assist kann der Arteon nun mit bis 210 Stundenkilometern selbstständig über die Autobahn düsen.