Prinz Philippos und Nina Floor waren im Oktober 2019 zu Gast an einer Hochzeit in Paris.

Die Welt der Monarchie, der Schönen und Reichen soll um einen der begehrtesten Junggesellen ärmer geworden sein, weil Prinz Philippos von Griechenland und Dänemark sein Herz an eine Schweizerin verloren haben soll. Das Büro von König Konstantin teilte dem Magazin « People » in einer offiziellen Erklärung mit: «Ihre Majestäten König Konstantin und Königin Anne-Marie freuen sich, die Verlobung ihres jüngsten Sohnes HRH Prinz Philippos mit Nina Nastassja Flohr, der Tochter von Thomas Flohr und Katharina Flohr, bekannt zu geben.» Prinz Philippos ist der jüngste Sohn vom ehemals griechischen König Konstantin und von Anne-Marie von Dänemark. Darum der Doppel-Titel.

Am 2. September hat Nina Flohr dieses Bild und den Text in ihrem Instagram-Profil veröffentlicht, nachdem Prinz Philippos um ihre Hand angehalten hatte.

Nina Flohr ist bei Vistajet als Creative Director tätig, während Prinz Philippos als Hedgefonds-Analyst in New York arbeitet. Dass der Prinz sein Geld selber verdienen muss, ist darauf zurückzuführen, dass die Monarchie in Griechenland am 1. Juni 1973 abgeschafft wurde. Nur gerade ein Jahr später sprachen sich auch noch 70 Prozent der Griechen für die Abschaffung der Monarchie aus.